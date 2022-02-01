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Пиастри и Хаугер назвали главный недостаток россиянина Шварцмана

Пиастри и Хаугер назвали главный недостаток россиянина Шварцмана
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Австралийский гонщик Оскар Пиастри, норвежец Деннис Хаугер и россиянин Роберт Шварцман поучаствовали в блиц-опросе. Соответствующее видео было размещено на канале команды «Према» в YouTube.

На вопрос о лучших и худших качествах Роберта Пиастри и Хаугер заявили следующее:

Пиастри: «Он тоже любит поспать. Недостаток — меня начинает укачивать, если я нахожусь на пассажирском сиденье, когда за рулём он».

Хаугер: «Роберт — весёлый парень, и это хорошо. И Роберт так же, как и Оскар, любит поспать, и иногда они оба ленивы.

Сам Роберт признался, что своим недостатком считает стремление получить всё как можно скорее.

Видео можно посмотреть на канале Prema Racing в YouTube.

В новом сезоне Формулы-1 Роберт выступает в качестве тест-пилота «Феррари». Ранее Шварцман выразил мнение, что его новая должность в итальянской команде является лучшим способом попасть в «Королевские гонки» в качестве боевого гонщика.

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