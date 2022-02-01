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«По крайней мере, они признали, что я круче». Шварцман — о видео с Пиастри и Хаугером

«По крайней мере, они признали, что я круче». Шварцман — о видео с Пиастри и Хаугером
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Российский гонщик, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман разместил новый пост в своём «твиттере», где подчеркнул, что в блиц-опросе с австралийцем Оскаром Пиастри и норвежцем Деннисом Хаугером оба признали именно его самым крутым из них.

«Совсем забыл об этом, но, по крайней мере, они подтвердили, что я самый крутой», — написал Шварцман.

В блиц-опросе действительно и Пиастри, и Хаугер признали Роберта самым крутым, обосновав свой выбор тем, как здорово он ведёт свою страницу в «Инстаграме». Самым крутым назвал себя и сам Шварцман.

Видео можно посмотреть на официальном канале команды Prema Racing в YouTube.

Ранее Роберт выразил мнение, что его новая должность в «Феррари» является лучшим способом попасть в «Королевские гонки» в качестве боевого гонщика.

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