«По крайней мере, они признали, что я круче». Шварцман — о видео с Пиастри и Хаугером

Российский гонщик, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман разместил новый пост в своём «твиттере», где подчеркнул, что в блиц-опросе с австралийцем Оскаром Пиастри и норвежцем Деннисом Хаугером оба признали именно его самым крутым из них.



«Совсем забыл об этом, но, по крайней мере, они подтвердили, что я самый крутой», — написал Шварцман.



В блиц-опросе действительно и Пиастри, и Хаугер признали Роберта самым крутым, обосновав свой выбор тем, как здорово он ведёт свою страницу в «Инстаграме». Самым крутым назвал себя и сам Шварцман.

Видео можно посмотреть на официальном канале команды Prema Racing в YouTube.

Ранее Роберт выразил мнение, что его новая должность в «Феррари» является лучшим способом попасть в «Королевские гонки» в качестве боевого гонщика.