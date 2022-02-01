«По крайней мере, они признали, что я круче». Шварцман — о видео с Пиастри и Хаугером

Российский гонщик, тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман разместил новый пост в своём «твиттере», где подчеркнул, что в блиц-опросе с австралийцем Оскаром Пиастри и норвежцем Деннисом Хаугером оба признали именно его самым крутым из них.
«Совсем забыл об этом, но, по крайней мере, они подтвердили, что я самый крутой», — написал Шварцман.
В блиц-опросе действительно и Пиастри, и Хаугер признали Роберта самым крутым, обосновав свой выбор тем, как здорово он ведёт свою страницу в «Инстаграме». Самым крутым назвал себя и сам Шварцман.
Видео можно посмотреть на официальном канале команды Prema Racing в YouTube.
Ранее Роберт выразил мнение, что его новая должность в «Феррари» является лучшим способом попасть в «Королевские гонки» в качестве боевого гонщика.
- 1 февраля 2022
-
23:53
-
22:16
-
21:11
-
20:03
-
19:03
-
18:24
-
17:15
-
16:25
-
15:58
-
14:56
-
13:57
-
13:14
-
11:56
-
10:57
-
00:32
- 31 января 2022
-
23:03
-
21:44
-
20:59
-
19:41
-
18:56
-
18:00
-
15:56
-
15:00
-
13:51
-
13:00
-
12:13
-
09:46
-
08:01
-
00:01
- 30 января 2022
-
23:46
-
23:05
-
22:04
-
21:00
-
18:59
-
17:22