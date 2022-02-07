Феттель не справился с бутылкой шампанского на подиуме «Гонки чемпионов». Видео

Забавный эпизод произошёл во время награждения победителей «Гонки чемпионов». Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель попал в неловкую ситуацию, когда не смог открыть бутылку шампанского.
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Напомним, Феттель занял в соревнованиях второе место. Победителем стал девятикратный чемпион мира по ралли, 47-летний Себастьен Лёб.
На пути к финалу Лёб был сильнее сначала Петтера, а потом и Оливера Сольберга, а в полуфинале победил Маттиаса Экстрёма.
Феттель в 1/8 финала превзошёл Эмму Кимилайнен, в четвертьфинале одолел Колтона Херту, а в 1/2 финала победил Тома Кристенсена.
Другой немецкий пилот, Мик Шумахер, представляющий в Формуле-1 команду «Хаас», выбыл из борьбы уже в первом раунде, уступив двукратной чемпионке W Series Джейми Чедвик.
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