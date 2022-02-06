Феттель — о «Гонке чемпионов»: я очень старался, но Лёб заслужил победу

Пилот Формулы-1 Себастьян Феттель высказался по поводу соперничества с девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьяном Лёбом в финале «Гонки чемпионов».

«Сегодня утром, войдя в колею, я чувствовал себя всё более комфортно с каждым заездом. Знал, что в финале будет большой отрезок. И очень старался. Пару раз я попадал в снежные сугробы, так что, возможно, я немного перестарался! Но я знал, что должен сделать это, чтобы быть ближе к Себу.

Большую часть заездов его преимущество было очевидным. Можно сказать, что на электрокаре для ралли-кросса он сделал мне одолжение. Себ не знал, что я первым влетел в сугроб, так что мне ещё повезло, что я в принципе смог продолжить круг. А затем я увидел, что он сам застрял.

В заезде на багги я сильно старался, борьба была очень напряжённой, но гонка и тут закончилась в его пользу. Так что он заслужил победу», — приводит слова Феттеля The Race.