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В программу «Альпин» вошёл вице-чемпион Формулы-3, которого воспитывал «Ред Булл»

В программу «Альпин» вошёл вице-чемпион Формулы-3, которого воспитывал «Ред Булл»
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Академия команды Формулы-1 «Альпин» обнародовала свой состав на сезон-2022. Двумя новичками программы стали Джек Дуэн и Олли Колдуэлл. Дуэн, до конца 2021 года входивший в программу «Ред Булл», является вице-чемпионом Формулы-3 и в 2022 году проведёт первый полноценный сезон в составе «Виртуози». Колдуэлл также перейдёт из Ф-3 и в Ф-2 и будет выступать за «Кампос».

Ещё два пилота продолжат представлять «Альпин» в Формуле-3: это Кайо Коллет и Виктор Мартинс. Коллет останется в составе «МП Моторспорт», Мартинс перейдёт в «АРТ».

При этом чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри формально теперь считается не участником Академии, а её выпускником. В 2022 году он будет исполнять роль резервного гонщика «Альпин».

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