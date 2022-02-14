В программу «Альпин» вошёл вице-чемпион Формулы-3, которого воспитывал «Ред Булл»
Поделиться
Академия команды Формулы-1 «Альпин» обнародовала свой состав на сезон-2022. Двумя новичками программы стали Джек Дуэн и Олли Колдуэлл. Дуэн, до конца 2021 года входивший в программу «Ред Булл», является вице-чемпионом Формулы-3 и в 2022 году проведёт первый полноценный сезон в составе «Виртуози». Колдуэлл также перейдёт из Ф-3 и в Ф-2 и будет выступать за «Кампос».
Ещё два пилота продолжат представлять «Альпин» в Формуле-3: это Кайо Коллет и Виктор Мартинс. Коллет останется в составе «МП Моторспорт», Мартинс перейдёт в «АРТ».
При этом чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри формально теперь считается не участником Академии, а её выпускником. В 2022 году он будет исполнять роль резервного гонщика «Альпин».
Комментарии
- 14 февраля 2022
-
14:04
-
13:46
-
12:30
-
11:54
-
11:12
-
09:14
-
08:00
-
00:16
- 13 февраля 2022
-
22:51
-
21:08
-
20:01
-
18:58
-
18:00
-
16:34
-
15:16
-
14:08
-
11:56
-
10:49
-
09:44
-
00:57
- 12 февраля 2022
-
23:22
-
21:51
-
20:50
-
19:58
-
18:46
-
18:02
-
15:23
-
14:23
-
13:37
-
12:25
-
11:33
-
10:45
-
09:49
-
01:02
- 11 февраля 2022
-
23:56
Партнерский контент