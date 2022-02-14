В программу «Альпин» вошёл вице-чемпион Формулы-3, которого воспитывал «Ред Булл»

Академия команды Формулы-1 «Альпин» обнародовала свой состав на сезон-2022. Двумя новичками программы стали Джек Дуэн и Олли Колдуэлл. Дуэн, до конца 2021 года входивший в программу «Ред Булл», является вице-чемпионом Формулы-3 и в 2022 году проведёт первый полноценный сезон в составе «Виртуози». Колдуэлл также перейдёт из Ф-3 и в Ф-2 и будет выступать за «Кампос».



Ещё два пилота продолжат представлять «Альпин» в Формуле-3: это Кайо Коллет и Виктор Мартинс. Коллет останется в составе «МП Моторспорт», Мартинс перейдёт в «АРТ».



При этом чемпион Формулы-2 Оскар Пиастри формально теперь считается не участником Академии, а её выпускником. В 2022 году он будет исполнять роль резервного гонщика «Альпин».