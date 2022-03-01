Мазепин-старший больше не владеет командой Ф-2 и других младших серий «Хайтек»

Руководитель команды российского бизнесмена Дмитрия Мазепина Hitech Grand Prix Оливер Оукс официально стал владельцем 75 или более процентов акций Hitech GP. Об этом сообщается на странице F1 Feeder Series в «Твиттере».



Отмечается, что Bergman Management Limited (действовавшая в интересах Дмитрия Мазепина) больше не владеет акциями. Таким образом, Мазепин-старший больше не является владельцем команды Формулы-2 и прочих младших серий «Хайтек».



Ранее команда «Хаас» приняла решение отказаться от логотипов «Уралкалия» и цветов российского флага в своей ливрее. Кроме того, были удалены все упоминания «Уралкалия» с официального сайта гоночного коллектива. Бренд исчез как из логотипа команды, так и из списка спонсоров. Также появилась информация, что сын Дмитрий Мазепина — Никита Мазепин, являющийся пилотом «Хааса», может покинуть команду.