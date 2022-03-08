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Вслед за «Хаасом» контракт с компанией Мазепина-старшего разорвал «Хайтек»

Вслед за «Хаасом» контракт с компанией Мазепина-старшего разорвал «Хайтек»
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Команда Формулы-2 «Хайтек» расторгла спонсорское соглашение с российской компанией «Уралкалий». Об этом сообщается на официальном сайте гоночного коллектива.

Ранее с «Уралкалием» контракт разорвала команда «Королевских гонок» «Хаас». Также американский гоночный коллектив прекратил сотрудничество с российским пилотом Никитой Мазепиным.

«Уралкалий» принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу Никиты. В 2018 году компания стала мажоритарным владельцем «Хайтек». Никита выступал за «Хайтек» в 2022 году в Формуле-2, а также в 2016 и 2017 годах в Формуле-3.

1 марта, напомним, стало известно, что руководитель «Хайтек» Оливер Оукс официально стал владельцем 75 или более процентов акций Hitech GP.

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