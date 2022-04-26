Эксперт: «Феррари» должна дать Ферстаппену оклад в 5 раз больше, чем у него в «Ред Булл»
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Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронель высказал мнение, что «Феррари» сможет остановить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена лишь одним способом — заполучив его в свою команду.
«Это может казаться невозможным, но деньги действительно решают всё. Пусть предложат Максу оклад в пять раз больше, чем он получает в «Ред Булл». Только так они смогут уйти от угрозы в чемпионате с его стороны и наконец вздохнуть с облегчением. В прошлой гонке, на их родине, Макс и «Ред Булл» сделали очень больно «Феррари», — приводит слова Коронеля издание Racingnews365.
Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Эмилии-Романьи. Вторым финишировал его напарник Серхио Перес. Шарль Леклер из «Феррари» был шестым.
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