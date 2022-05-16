Хорнер — о борьбе Ферстаппена и Леклера: всё вновь может решиться в последней гонке
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу соперничества пилота его команды Макса Ферстаппена с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером в нынешнем сезоне.
«Впереди ещё долгий-долгий путь, и борьба с Феррари очень плотная. Уже сейчас было несколько отличных гонок. Вы можете видеть, что Шарль и Макс очень уважают друг друга, им нравится гоняться друг с другом.
Я надеюсь, что нас не ждёт ещё один конкурентный сезон, как в прошлом году. Похоже, что и сейчас всё может решиться в последней гонке в Абу-Даби», — приводит слова Хорнера GPFans.
Ранее Леклер прокомментировал аварию, в которую он попал в ходе исторического Гран-при Монако. Шарль участвовал в заезде в качестве приглашённого гостя и выступал на болиде «Феррари 312».
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