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MGU-H и турбина на машине Леклера не подлежат восстановлению

MGU-H и турбина на машине Леклера не подлежат восстановлению
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Отказ двигателя пилота «Феррари» Шарля Леклера привёл к повреждению турбины и мотор-генератора MGU-H, которые не подлежат восстановлению, сообщает The Race. Таким образом, данные элементы силовой установки придётся заменить, что в будущем может вызвать штраф на стартовой решётке для монегаска в связи с ограничением количества элементов, которые можно использовать пилотам в ходе сезона.

Как сообщили в команде, проблемы с мотором Леклера в Испании не связаны с браком этих или других элементов силовой установки, что говорит о том, что проблемы возникли из-за неправильной установки или эксплуатации мотора.

Леклер использовал новый, второй мотор на Гран-при Майами, следовательно, следующие элементы станут уже третьими для него в нынешнем сезоне. Использование четвёртых MGU-H или турбины приведёт к штрафам на стартовой решётке.

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