MGU-H и турбина на машине Леклера не подлежат восстановлению

Отказ двигателя пилота «Феррари» Шарля Леклера привёл к повреждению турбины и мотор-генератора MGU-H, которые не подлежат восстановлению, сообщает The Race. Таким образом, данные элементы силовой установки придётся заменить, что в будущем может вызвать штраф на стартовой решётке для монегаска в связи с ограничением количества элементов, которые можно использовать пилотам в ходе сезона.



Как сообщили в команде, проблемы с мотором Леклера в Испании не связаны с браком этих или других элементов силовой установки, что говорит о том, что проблемы возникли из-за неправильной установки или эксплуатации мотора.



Леклер использовал новый, второй мотор на Гран-при Майами, следовательно, следующие элементы станут уже третьими для него в нынешнем сезоне. Использование четвёртых MGU-H или турбины приведёт к штрафам на стартовой решётке.