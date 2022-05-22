«Ред Булл» рано радуется. Испания показала: Леклер и «Феррари» — фавориты в споре за титул

Обычно не самый зрелищный Гран-при Испании в этот раз получился весьма ярким и непредсказуемым и принёс нового лидера чемпионата: Макс Ферстаппен обогнал Шарля Леклера в личном зачёте, а в командном «Ред Булл» теперь опережает «Феррари» на 26 очков. Однако пока рано говорить, что австрийцы перехватили инициативу в борьбе за чемпионство — «Скудерия» по-прежнему быстрее.

Это должна была быть лёгкая победа Шарля

Удержавшись впереди на старте и уехав от Ферстаппена на секунду, Леклер сделал полдела (если не больше — на фоне не самого «обгонного» характера трассы) и почти наверняка одержал бы победу. На первых девяти кругах Шарль опережал ближайший «Ред Булл» на две секунды, а между 14-м и 18-м кругами, когда на второе место после пит-стопа Расселла вышел Перес, лидер «Феррари» увеличил отрыв на 3,3 секунды (с 13,8 до 17,1).

Эти цифры, возможно, не поражают воображение и не выглядят абсолютным доминированием, тем не менее это факт: на протяжении всего уик-энда Леклер был быстрее всех. Можно вспомнить, что в квалификации Ферстаппен потерял вторую попытку из-за проблем с DRS, однако Кристиан Хорнер, руководитель «Ред Булл», считает, что и без них у Макса едва ли получилось бы опередить Леклера.

Леклер выиграл старт и планомерно отрывался от Ферстаппена Фото: Getty Images

При этом трасса в Барселоне — одна из самых показательных с точки зрения эффективности шасси, поскольку содержит в себе все типы поворотов и требует универсальных настроек. Из этого можно сделать вывод, что «Феррари» после шести гонок сезона-2022 лучше «Ред Булл», несмотря на интенсивную программу доработки шасси в Милтон-Кинсе.

Разумеется, технические проблемы способны перечеркнуть любое преимущество в скорости, но и в этом смысле дела у «Феррари» обстоят лучше, чем у «Ред Булл»: поломка в Испании была для F1-75 первой, в то время как RB18 выходила из строя уже трижды.

Вторые пилоты важны

В паддоке всё активнее говорят о применении командной тактики в борьбе за чемпионство, и в «Ред Булл» ею уже воспользовались: Перес пропустил Ферстаппена, когда тот атаковал на более свежей резине. Чеко проводит отличный — для второго пилота — сезон и буквально в каждой гонке финиширует в топ-4. Про Сайнса такого, увы, сказать нельзя.

Карлос в этот уик-энд оказался на 0,4 секунды медленнее Леклера в квалификации, провалил старт, а затем и вовсе убрался в гравий. Испанец продолжил бороться и в итоге занял четвёртое место — слабовато для гонщика, в распоряжении которого была быстрейшая машина, а двое его прямых конкурентов из числа пилотов топ-команд (Леклер и Хэмилтон) столкнулись с техническими проблемами.

Вылет испортил Сайнсу домашний Гран-при Фото: Getty Images

И это не первая и даже не вторая оплошность испанца в первой четверти сезона: до этого Карлос испортил себе гонку в Австралии, хотя проблемы начались с просчёта инженеров, разбил машину в квалификации Имоле и в тренировках в Майами. О борьбе за титул речи уже не идёт — Сайнс проигрывает напарнику почти 40 очков и теперь вынужден сосредоточиться на помощи Леклеру.

Но сможет ли Сайнс её оказать? С каждой новой неудачей уверенность Карлоса в своих силах будет падать, а скорость Переса только растёт — мексиканцу новая машина подходит куда лучше, чем прошлогодняя, и он способен это раз за разом доказывать. У Карлоса же успехов в этом году нет вовсе.

«Мерседес» ещё не в борьбе

«Серебряные стрелы» возлагали на этот этап большие надежды — команда подготовила обновления машины и даже использовала последний съёмочный день, чтобы оценить их на «Поль Рикаре». После пятничных тренировок надежд стало ещё больше — Джордж Расселл закончил день со вторым временем, опередив «Ред Булл» и проиграв Леклеру чуть более десятой секунды.

В квалификации, увы, всё вернулось на свои места: «Мерседес» так и остался лишь третьей по скорости машиной, а кругу Леклера в Q3 Джордж проиграл 0,64 секунды (Хэмилтон оказался ещё на десятую с небольшим дальше).

Бороться с лидерами «Мерседесу» ещё не по силам Фото: Getty Images

На старте Расселл прорвался на третье место, но темпа Леклера с Ферстаппен выдержать не мог: к восьмому кругу Джордж проигрывал действующему чемпиону 5,4 секунды, а Леклеру к моменту первого пит-стопа — более десяти. Кроме того, пропустив Серхио Переса британец отставал в среднем на секунду с круга — какая борьба за победы с таким темпом?

Однако хорошие новости всё же есть: после квалификации руководитель команды Тото Вольф заявил, что инженерам удалось разобраться в причинах раскачивания шасси. Если так, в ближайших гонках «Мерседес» прибавит — и тогда у Расселла даже может появиться шанс на титул, ведь сейчас он уступает не так и много — 36 очков. А вот Хэмилтону включиться в борьбу уже вряд ли что-то поможет — после удара от Магнуссена Льюис отстал на 64 балла.