В «Феррари» подробно рассказали о стратегии Леклера на Гран-при Канады

Главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда подробно рассказал о стратегии, предложенной Шарлю Леклеру на Гран-при Канады. Шарль из-за замены мотора был вынужден стартовать в гонке с 19-й позиции.
«У нас был довольно необычный уикенд, потому что мы уже прибыли в Канаду, зная, что будем стартовать из задней части стартовой решётки. Зная об этом, мы всё поменяли. В пятницу были одни шины, в квалификации другие.
Первоочерёдно мы ставили задачу обогнать максимальное количество соперников на первом отрезке, а затем применить то, что у нас называется стратегией смещения. Это когда мы ставим жёсткие шины на длинный стартовый отрезок, а затем средние или мягкие в концовке. У Шарля неплохо получалось, пока он не попал под Окона, у которого были более свежие шины.
Мы тогда хотели оторваться от группы машин сзади, но темп Окона не позволял этого сделать. А медленный пит-стоп отправил Леклера назад, и он ехал позади всей этой группы. Он проделал отличную работу, доехав до итогового пятого места», — цитирует Руэду Racingnews365.
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