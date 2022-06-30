Экс-босс Формулы-1 Экклстоун: по-прежнему готов заслонить Путина от пули

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.



«Я по-прежнему готов принять пулю за Владимира Путина. Он первоклассный человек. Он посчитал свои действия правильными и считал, что сделает лучше для России. К сожалению, он, как и многие другие деловые люди, время от времени совершает ошибки. Но когда ты ошибаешься, то должен сделать всё, чтобы исправить это. Вероятно, он и сам думает об этом. Не стоит ему напоминать. Уверен, что он жалеет о затеянном.



Что касается Зеленского, то раньше он был комиком, и, судя по всему, намерен продолжать эту профессию, потому что если бы он подумал и приложил достаточно усилий для разговора с Путиным и выслушал бы его, то мог бы что-то изменить. Уверен, что если бы Украина хотела выйти из этой ситуации должным образом, то сделала бы это», — приводит слова Экклстоуна The Sun.

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