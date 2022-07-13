Действующий чемпион IndyCar Алекс Палоу проведёт тесты с «Маклареном»

Действующий чемпион IndyCar испанец Алекс Палоу, подписавший контракт с «Маклареном», проведёт тесты с командой. Мероприятие будет осуществляться в рамках программы тестирования MCL35M F1 2021 года. Помимо Палоу, в тестах также примут участие Пато О'Уорд и Колтон Херта. Об этом информирует пресс-служба британского гоночного коллектива.



«Я очень рад присоединиться к списку пилотов такой культовой команды, как «Макларен». Счастлив, что у меня будет возможность показать, на что я способен за рулём болида Формулы-1, и посмотреть, какие двери это может передо мной открыть. Я хочу поблагодарить каждого в Chip Ganassi Racing за всё, что они сделали для меня», — сказал Палоу.

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