Босс «Макларена» опроверг слухи о переходе Феттеля в команду

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался о слухах по поводу замены Даниэля Риккардо на четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.



«У нас есть контракт с Риккардо на следующий сезон, так что никаких сомнений нет. Ни для кого, в том числе и для Даниэля, не секрет, что в этом году ему нелегко найти контакт с машиной, как это удаётся Ландо. Но он усердно работает и стремится стать лучше. Есть ли шанс, что мы увидим в команде Феттеля? Я точно могу исключить такое развитие событий. Уважаю Себастьяна как гонщика и как человека, но не более», — приводит слова Зайдля GrandPX.



Ранее и сам Даниэль Риккардо заявил, что намерен отработать контракт до конца и будет выступать за «Макларен» в 2023 году.