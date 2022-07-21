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«Думаю, у Норриса есть контракт». Феттель опроверг слухи о переходе в «Макларен»

«Думаю, у Норриса есть контракт». Феттель опроверг слухи о переходе в «Макларен»
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Немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель опроверг слухи о своём возможном переходе в «Макларен» в следующем сезоне.

«Ну, на этих выходных я гоняюсь, на следующих — тоже. Я говорил, что в какой-то момент мы начнём обсуждение с командой, я веду переговоры. Я думаю, есть чёткое желание продолжать работу. Скоро мы увидим, как сложится ситуация.

«Макларен»? Думаю, у Ландо Норриса есть контракт. Я знаю некоторых людей в команде, но это всё — просто слухи», — приводит слова Себастьяна Феттеля Motorsport Week.

В настоящее время Феттель занимает 14-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 15 очков. Возглавляет рейтинг гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 208 баллов.

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