Мик Шумахер: после первой гонки сезона мы ожидали, что будем намного выше

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от предстоящего выступления на Гран-при Венгрии.



«Трасса довольно короткая, там много кругов и много поворотов, так что возможности расслабиться практически нет, а это значит, что уровень концентрации должен быть довольно высоким. Я всегда с удовольствием езжу туда. Она мне нравилась и когда я выступал в Формуле-2, и когда в Формуле-3. Так что я с нетерпением жду возвращения и надеюсь добиться хорошего результата в этом году.



Итоги первой половины сезона? После первой гонки мы ожидали, что будем намного выше в рейтинге, чем сейчас. Но всё-таки мы постепенно навёрстываем упущенное, и, как мне кажется, сильная концовка сезона так же ценна, как и сильный старт», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Хааса».

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