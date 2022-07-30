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Источник: Мик Шумахер не будет продлевать контракт с Академией «Феррари»

Источник: Мик Шумахер не будет продлевать контракт с Академией «Феррари»
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер отказался от продления контракта с Академией «Феррари», который истекает по окончании сезона-2022, сообщает инсайдер Серхио Родригес в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, таким образом Шумахер стал претендентом номер один на место Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин». При этом вторым кандидатом на это место, по информации источника, является Нико Хюлькенберг, а Даниэль Риккардо и Фернандо Алонсо уже не рассматриваются британской командой как варианты на следующий сезон.

Напомним, Мик Шумахер в «Хаасе» занимает место, забронированное за Академией «Феррари».

Ранее инсайдеры сообщали, что в случае ухода Мика Шумахера из «Хааса» американская команда может подписать контракт с российско-израильским пилотом Робертом Шварцманом.

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