Вся надежда на Шумахера. Почему успехи немца — последний шанс Шварцмана попасть в Ф-1

Чтобы россиянину (или израильтянину?) занять место на стартовой решётке, должно совпасть несколько условий. Но это не фантастика!

Один из самых перспективных российских гонщиков — Роберт Шварцман — сезон-2022 проводит на скамейке запасных. До этого он два года выступал в Формуле-2, выигрывал гонки и боролся за титулы, но оба раза их уступал. Пропустить один сезон — неприятно, но не так критично для гонщика, а вот после двух лет на скамейке запасных в больших гонках о тебе забудут. Сезон-2023 — последний шанс Роберта оказаться в Формуле-1, но сложиться должны сразу несколько условий…

Шумахер должен уйти

Пробиться на стартовую решётку Роберту удастся только через «Хаас». Почти во всех остальных командах на случай расставания с кем-то из нынешних пилотов есть свои сменщики, а вот у американской команды в резервистах числится Пьетро Фиттипальди — но бразилец уже два года не выступал в «формулах» на регулярной основе, а зимой, когда происходил разрыв с Никитой Мазепиным, ему предпочли Кевина Магнуссена.

С датчанином зимой подписали двухлетний контракт — он продолжит гоняться за «Хаас» и в следующем году, а вот у Мика Шумахера места на сезон-2023 пока нет. И если в первых совместных с Магнуссеном гонках немец смотрелся слабовато, то в последнее время он прибавляет — выходит в финал квалификации, набирает очки.

В двух последних гонках Мик набрал 12 очков Фото: Bryn Lennon/Getty Images

И не исключено, что эти успехи позволят Мику перейти в команду покрупнее: «Хаас» в сезоне-2023 добился немалого прогресса, но уверенности в стабильном будущем команды по-прежнему нет. К тому же в «Хаасе» Шумахер остаётся в тени более опытного Магнуссена, а вот на новом месте мог бы начать всё заново и стать внутрикомандным лидером.

В теории Шумахер мог бы перебраться в «Альфа Ромео» на место Гуаньюя Чжоу — но тогда китаец почти наверняка займёт место немца в «Хаасе», и Шварцману всё равно не будет места. А потому должно совпасть ещё два условия…

Риккардо должен провалиться и уступить место Феттелю

Второй год подряд Риккардо не может совладать с «Маклареном» и стабильно уступает Ландо Норрису — в прошлом году команда защищала австралийца, но тот факт, что он намного хуже напарника адаптировался к новой машине, разочаровывает. Зак Браун, глава «Макларена», прямым текстом говорит, что Даниэль не оправдывает ожиданий.

Считается, что у австралийца есть контракт на сезон-2023, однако пока ни гонщик, ни команда не подтверждают. В качестве возможной замены Риккардо в паддоке называют гонщиков IndyCar — Колтона Херту, Алекса Палоу и Патрисио О’Уорда, которых ждут частные тесты на прошлогодней машине. В то же время контракт с кем-то из них стал бы сенсацией — команды из топ-5 Кубка конструкторов крайне редко подписывают контракты с гонщиками со столь малым накатом на машине Ф-1.

Уход Риккардо может открыть дорогу Шварцману Фото: Clive Mason/Getty Images

В то же время заменить Риккардо мог бы Фернандо Алонсо — испанец едва ли доволен скоростью и надёжностью «Альпин» в этом году, однако такой расклад Шварцману ничем не поможет. Зато если место Даниэля займёт Себастьян Феттель, откроется вакансия в «Астон Мартин» — и Шумахер может перейти из «Хааса» туда. По скорости «Астон Мартин» пока уступает «Хаасу», но с бюджетами Лоуренса Стролла у команды большие перспективы, да и Мик смог бы построить самостоятельную карьеру и стать лицом культовой марки.

Теоретически Шумахер может сменить Феттеля в «Астоне» и без ухода четырёхкратного чемпиона в Уокинг. Не исключено, что Себ просто решит завершить карьеру в Формуле-1 на фоне смутных перспектив: борьбы за победы в 2023-м не предвидится. При этом Феттелю будет приятно, если он передаст эстафету Шумахеру, с которым у него очень тёплые отношения.

И вот тогда-то место в «Хаасе» освободится, а Шварцман окажется наилучшим вариантом на замену. Свою роль должны сыграть связи Роберта с «Феррари», а также уже немалый опыт работы на тестах — как со «Скудерией», так и с «Хаасом».

В ожидании пятниц

Схема получилась довольно сложная, но не невозможная. К тому же в Формуле-2 Шварцман доказал, что умеет быстро ехать на длинных отрезках и аккуратен в борьбе за позицию, россиянину есть что дать Формуле-1.

Пока, впрочем, речь идёт о том, чтобы Роберт проехал пару пятничных тренировок в дни Гран-при — с этого года команды обязаны по два раза в году предоставлять машины молодым пилотам. Хорошо проявив себя в них, Шварцман сможет оставаться на радарах чемпионата мира.

Ну а если вариант с Формулой-1 так и не сработает, будем ждать Шварцмана в Ле-Мане — «Феррари» готовит гиперкар для гонок на выносливость, чтобы выставить команду в топовой категории чемпионата мира WEC.