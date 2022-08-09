Леклер и Сайнс попали на обложку журнала GQ. Фото

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс попали на обложку популярного журнала GQ с заголовком «Команда «Феррари». Карлос Сайнс и Шарль Леклер гонятся за славой в Формуле-1». Соответствующей публикацией пресс-служба GQ поделилась в социальных сетях издания. Номер должен выйти в сентябре.

Фото: https://twitter.com/GQMagazine

Напомним, Леклер в настоящее время занимает второе место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе Шарля 178 очков. У Сайнса, занимающего пятую позицию, 156 баллов. Возглавляет рейтинг гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 258 очков. Следующий этап Формулы-1 состоится с 26 по 28 августа в Бельгии.

Сайнс поиздевался над Леклером во время полёта в Баку: