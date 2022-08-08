10 лучших пилотов сезона в Формуле-1: Леклер или Ферстаппен, Хэмилтон или Расселл?

По итогам каждого Гран-при Формулы-1 сезона-2022 мы ставили субъективные оценки пилотам, и во время летнего перерыва по традиции подводим промежуточные итоги. Чуть ранее мы представили тех, кто оказался в нижней половине таблицы, а теперь смотрим на верхнюю часть.

10. Валттери Боттас (средний балл — 6,7 / всего — 87)

Финну повезло с временем перехода в «Альфа Ромео»: новая машина из Хинвиля оказалась куда конкурентоспособнее предыдущей, и в начале сезона Боттас был одним из лидеров группы команд-середняков. Валттери финишировал шестым в Бахрейне и Барселоне, а в Имоле занял пятое место. После шести этапов Боттас сражался с Хэмилтоном и Норрисом за шестое место в чемпионате.

Однако провести все гонки на таком уровне Валттери не смог — финн очень невнятно выступил в Баку, где впервые проиграл квалификацию Чжоу, слабовато смотрелся в Сильверстоуне и провалил старт гонки в Ле-Кастелле. Но даже с этими неудачами Боттас держится в топ-10 общего зачёта и фактически в одиночку тащит «Альфа Ромео» на шестое место Кубка конструкторов — разве могли в команде в прошлом году надеяться на большее?

9. Нико Хюлькенберг (6,8 / 13,5)

Халк в сезоне-2022 провёл всего два этапа — но их оказалось достаточно, чтобы попасть в первую десятку нашего рейтинга. За руль «Астон Мартин» Хюлькенберг сел, когда стало известно, что Феттель заболел ковидом и не сможет выступить в Бахрейне и Саудовской Аравии. И в первом случае Нико, прежде не пилотировавший машины нового поколения даже на тестах, опередил в квалификации Стролла.

Две гонки в сезоне-2022 дают Халку шанс на полноценное возвращение в Ф-1 Фото: Lars Baron/Getty Images

В Джидде, правда, немец выступил куда скромнее: допустил пару помарок в квалификации, а в гонке из-за раннего сейфти-кара оказался в конце пелотона. Тем не менее то, как быстро Хюлькенберг освоился за рулём абсолютно незнакомой техники, произвело впечатление, и сегодня Нико называют одним из претендентов на место Латифи в «Уильямсе».

8. Эстебан Окон (6,8 / 88)

Для Эстебана Окона сезон-2022 проходит достаточно ровно — без выдающихся успехов типа прошлогодней победы в Венгрии, но и без крупных провалов. Крупных ошибок француз допустил пока только две: разбил машину в тренировке в Майами, из-за чего вынужден был пропустить квалификацию, и влетел в Цуноду на первом круге Гран-при Франции. В обоих случаях Эстебан, отметим, набрал по четыре очка.

Если говорить об успехах Окона, то это в первую очередь гонки в Испании и Австрии: в Барселоне Эстебан в боях вырвал седьмое место, а в Шпильберге стал пятым, уступив лишь гонщикам трёх топ-команд. Но хватит ли этого, чтобы с уходом Фернандо стать моральным лидером «Альпин» и тянуть команду вперёд?

7. Серхио Перес (6,8 / 89)

Чеко начал год очень сильно: завоевал в Джидде свой первый поул и выиграл бы гонку, если бы не авария Латифи и выезд автомобиля безопасности, а позже первенствовал в дождевом Гран-при Монако. В то время в паддоке говорили, что Пересу новая техника подходит лучше, чем Ферстаппену.

Победа в Монако — главный успех в карьере Переса на данный момент Фото: Mark Thompson/Getty Images

Но по мере обновления машины Макс прибавлял, а Перес стал допускать ошибки в квалификациях: на влажной трассе в Монреале он уехал в отбойник, в Шпильберге потерял два быстрых круга, выбыл в Q2 в Венгрии, а до этого — во Франции — «проспал» позицию на рестарте после VSC. После череды неудач о Серхио больше не говорят как о конкуренте Ферстаппену. Тем не менее в общем зачёте Перес всего пять баллов уступает Леклеру и имеет все шансы побороться за вице-чемпионство.

6. Фернандо Алонсо (7,5 / 98)

В дни Гран-при Венгрии Фернандо Алонсо отметил 41-летие, но возраст испанскому экс-чемпиону не помеха: он по-прежнему в отличной форме и проводит великолепный сезон. 10-е место в чемпионате не отражает того, что испанец всегда выжимает из ситуации максимум: слишком уж часто машине не хватало скорости или надёжности.

Алонсо в этом году не только быстр, но и чертовски умён — это он на Гран-при Франции решил сдерживать гонщиков «Макларена», чтобы те износили шины и Окон сумел отыграть дополнительную позицию. Ошибка же за все 13 гонок у Фернандо была только одна: столкновение с Гасли в Майами.

5. Ландо Норрис (7,6 / 98,5)

За 13 прошедших гонок британец лишь три раза не набрал очков — после штрафа в Канаде, из-за столкновения с Гасли в Майами и на старте сезона в Бахрейне, когда «Макларену» было не по силам сражаться в топ-10. В остальных же гонках Ландо выжимал максимум и опережал напарника, даже если болел тонзиллитом!

Норрис почти похоронил карьеру более опытного напарника Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пока сезон-2022 складывается для Ландо превосходно: Норрис окончательно закрепился в статусе лидера команды, и кто бы в следующем году ни был его напарником, ориентироваться в «Макларене» всё равно будут на британца. Теперь уже очередь Уокинга предоставить своему пилоту технику, позволяющую бороться за победы.

4. Льюис Хэмилтон (7,7 / 100,5)

Для «Мерседеса» переход на новый регламент стал большой проблемой — и по Льюису Хэмилтону так называемое дельфинирование, казалось, ударило сильнее. Экс-чемпион и правда поначалу уступал в квалификациях Джорджу Расселлу, а после гонки в Баку с трудом покинул кокпит из-за болей в спине. В команде тем временем проблемы гонщика объясняли тем, что он больше экспериментирует с настройками.

Но после Гран-при Канады всё изменилось: Хэмилтон прорвался на подиум и затем ещё четыре раза подряд финишировал в топ-3. Впрочем, хотя британец и освоился в кокпите, ошибки по-прежнему происходят — как в квалификации в Австрии, однако они не мешают ему набирать максимум доступных очков.

3. Джордж Расселл (7,7 / 100,5)

У Расселла динамика обратная: он превосходно начал сезон, выдал феноменальную серию из девяти подряд финишей в топ-5, а затем стал ошибаться. На старте Гран-при Великобритании с движения Джорджа начался завал, после которого за заграждения улетел Чжоу, а на первом круге в Австрии Расселл развернул Переса и получил штраф.

Дебют Расселла в «Мерседесе» превзошёл ожидания Фото: Francois Nel/Getty Images

Тем не менее в целом по ходу первой половины сезона Расселл ни в чём не уступил Хэмилтону и показал, что и сам в случае чего способен бороться за чемпионство. Но эта борьба ещё далека от завершения: три последние гонки Джордж завершил позади напарника. Внутрикомандная дуэль в «Мерседесе» станет одной из главных интриг второй половины сезона.

2. Шарль Леклер (8,3 / 107,5)

В этом году Леклер впервые в карьере получил шанс побороться за титул — и в целом монегаск справляется с новой для себя ролью вполне неплохо и отчаянно сражается в каждой гонке. Правда, в двух случаях желания было слишком много: в Имоле, когда разворот в безобидной ситуации стоил Шарлю семи очков, а также во Франции — и неожиданном вылете после пит-стопа Макса Ферстаппена.

Однако в остальных случаях Леклер — это быстрый и собранный гонщик, который куда лучше подготовлен к борьбе за чемпионство, чем его стратеги. Вторую половину сезона Шарль начнёт с отставанием от Ферстаппена в 80 очков, но, если гонщик и его сторона гаража перестанут ошибаться, а в «Ред Булл» возникнут проблемы, шанс ещё может появиться.

1. Макс Ферстаппен (8,8 / 114)

Макс Ферстаппен первую половину сезона-2022 провёл лучше всех. В первых гонках голландцу не всегда удавалось быстро найти общий язык с машиной, однако затем он в каждом из случаев ехал на пределе возможностей техники. Лишь два раза — в Испании и Венгрии — Макс допускал ошибки, но даже в этих случаях приезжал к финишу первым.

Ферстаппен — главный фаворит второй половины сезона-2022 Фото: Peter Fox/Getty Images

На данный момент на стороне Ферстаппена нет технического преимущества: и в Венгрии, и во Франции Леклер по чистой скорости опережал голландца. Вопрос о чемпионском титуле ещё не закрыт, но, если Макс продолжит выступать в том же духе, что и сейчас, шансов у Шарля не останется вовсе.