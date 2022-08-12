В Trackhouse Racing высказались о предстоящем дебюте Райкконена в NASCAR Cup Series

Владелец команды Trackhouse Racing Джастин Маркс высказался о скором дебюте Кими Райкконена в гонке серии NASCAR Cup.
«Он невероятно сосредоточен. Это впечатляет, на самом деле. Мы составили для него обширный план подготовки. Я думаю, что он сможет выйти на тренировку в Уоткинс-Глен готовым приступить к делу сразу же, в чём и заключается наша цель.
Ему нужно понимать правила и то, как будет проходить гонка. Ему нужно сделать всё необходимое в тренировке, понять, как получить максимальную отдачу от шин в квалификации, а затем – как пройти гонку без штрафов, понять процедуры пит-стопа, процедуру коушенов, обгонов и прочее.
Думаю, самой простой частью является скорость его адаптации, его уровень подготовки просто впечатляет. Я настроен оптимистично. Скорость и адаптация к трассе и машине вообще не будут проблемой. Он проделал большую работу для подготовки к гонке, думаю, он будет на том же уровне, что и те, кто давно гоняется в этом чемпионате. Главное — чтобы он понял всю процедурную часть гонки», — приводит слова Маркса RACER.
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