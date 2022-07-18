Райкконен поделился ожиданиями от возвращения в NASCAR

Бывший пилот Формулы-1 Кими Райкконен высказался по поводу своего возвращения в NASCAR.

«После дебюта в 2011 году я не раз говорил, что мне очень понравилось гоняться в NASCAR. Это гонки старой школы, а этапы в целом не похожи ни на что другое в современном автоспорте. Обстановка там расслабленная и непринуждённая. А ещё очень здорово, что новые машины больше похожи на GT и оборудованы секвентальной коробкой передач.

Владелец команды — очень практичный парень, он бывал в Европе, приезжал ко мне домой. В переговорах он с ходу и прямо отвечает на любой вопрос и пожелания.



Ещё весной он предложил мне принять участие на этапе в Остине, но тогда у меня не было свободного времени. Я с большим интересом посмотрел ту гонку по телевизору и после того, как подписал контракт, время от времени слежу за трансляциями.



В Trackhouse Racing надеялись, что я проведу две-три гонки в этом году, но в конце концов мы остановились на одной», — приводит слова Райкконена Helsinging Sanomat.