Марко рассказал, как «Ред Булл» удалось подписать Феттеля

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился воспоминаниями о том, как австрийская команда подписала Себастьяна Феттеля.
«Себастьян всегда был незаметным мальчиком. Что в нём привлекало внимание, так это его брекеты. Если мне не изменяет память, то впервые мы с ним встретились на Формуле БМВ. Тогда мы сразу поняли, что перед нами особенный парень.
Главная проблема тогда была в том, что у Феттеля было множество контрактов. Его отец хватался за все предложения, чтобы как-то увеличить бюджет, так что нам потребовалось время, чтобы разобраться с этим. Касаемо того, как нам удалось перехватить Себастьяна у БМВ, то там всё просто. По контракту они должны были предоставить ему место боевого пилота, но не сделали этого», — цитирует Марко Motorsport-Total.
Себастьян Феттель четыре раза становился чемпионом мира в составе «Ред Булл».
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