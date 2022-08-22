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Марко рассказал, как «Ред Булл» удалось подписать Феттеля

Марко рассказал, как «Ред Булл» удалось подписать Феттеля
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился воспоминаниями о том, как австрийская команда подписала Себастьяна Феттеля.

«Себастьян всегда был незаметным мальчиком. Что в нём привлекало внимание, так это его брекеты. Если мне не изменяет память, то впервые мы с ним встретились на Формуле БМВ. Тогда мы сразу поняли, что перед нами особенный парень.

Главная проблема тогда была в том, что у Феттеля было множество контрактов. Его отец хватался за все предложения, чтобы как-то увеличить бюджет, так что нам потребовалось время, чтобы разобраться с этим. Касаемо того, как нам удалось перехватить Себастьяна у БМВ, то там всё просто. По контракту они должны были предоставить ему место боевого пилота, но не сделали этого», — цитирует Марко Motorsport-Total.

Себастьян Феттель четыре раза становился чемпионом мира в составе «Ред Булл».

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