Марко оценил шансы на возвращение Феттеля в Формулу-1
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможности возвращения Себастьяна Феттеля в чемпионат в будущем.
«Думаю, Феттель осознал, что у него нет шансов на борьбу за победы и подиумы в обозримом будущем. Мест в топ-командах попросту нет. Себ хотел бы видеть, как растут его дети. Он записал очень хорошее обращение в соцсетях. У него сейчас другие приоритеты, другое мировоззрение. Он не может выступать за команду, которую спонсирует арабская нефтяная компания. Думаю, Феттель теперь будет больше внимания уделять защите окружающей среды. И нет, он не вернётся. Я думаю, это конец», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
Напомним, Феттель объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.
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