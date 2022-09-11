Ибрагимович, Жиру и Калабрия посетили Гран-при Италии

Футболисты действующего чемпиона Италии «Милана» Златан Ибрагимович, Давиде Калабрия и Оливье Жиру посетили этап Формулы-1 Гран-при Италии, который проходит в Монце в выходные.



Капитан «Милана» Давиде Калабрия и французский форвард Оливье Жиру побывали в боксе у команды «Альфа Таури» и сфотографировались с пилотами Пьером Гасли и Юки Цунодой.

Жиру и Калабрия у Альфа Таури Фото: Социальные сети Альфа Таури

Гонка на Гран-при Италии пройдёт 11 сентября. Лидером общего зачёта пилотов с 310 очками в активе является Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Его напарник Серхио Перес и пилот «Феррари» Шарль Леклер делят второе место — у обоих по 201 очку.



Перед гонкой в Италии Ферстаппен и ещё ряд пилотов получили штрафы в виде потери позиций на стартовой решётке за сверхлимитные замены элементов мотора.