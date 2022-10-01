В «Уильямсе» ещё не определились, кто заменит Латифи в 2023 году
Поделиться
Руководитель «Уильямса» Йост Капито сообщил, что в команде пока не определились с тем, кто заменит канадца Николаса Латифи в составе в следующем году.
«Думаю, у нас есть время. Так что было бы неправильно выставлять какие-то сроки. Нужно посмотреть на развитие событий, и, когда настанет время, мы сделаем заявление. Есть несколько пилотов, в сотрудничестве с которыми мы заинтересованы в следующем году. Один из них, разумеется, Ник де Врис. В нашем списке есть и Логан Сарджент, он является участником нашей молодёжной программы, и мы его полностью поддерживаем. Он хорошо справляется с задачей в Формуле-2, но он не единственный, кто есть в нашем списке», — приводит слова Йоста Капито Motorsport Week.
Новость по темеЛоган Сарджент стал основным претендентом на место в «Уильямсе»
Комментарии
- 1 октября 2022
-
23:55
-
23:50
-
22:56
-
22:52
-
21:51
-
21:15
-
20:42
-
20:40
-
19:54
-
19:24
-
18:56
-
18:44
-
18:40
-
18:28
-
18:08
-
18:03
-
17:50
-
17:44
-
17:40
-
17:38
-
17:34
-
17:18
-
17:07
-
16:26
-
15:24
-
14:39
-
14:15
-
14:10
-
12:56
-
12:40
-
11:51
-
11:35
-
11:06
-
09:00
-
00:53
Партнерский контент