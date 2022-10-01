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В «Уильямсе» ещё не определились, кто заменит Латифи в 2023 году

В «Уильямсе» ещё не определились, кто заменит Латифи в 2023 году
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито сообщил, что в команде пока не определились с тем, кто заменит канадца Николаса Латифи в составе в следующем году.

«Думаю, у нас есть время. Так что было бы неправильно выставлять какие-то сроки. Нужно посмотреть на развитие событий, и, когда настанет время, мы сделаем заявление. Есть несколько пилотов, в сотрудничестве с которыми мы заинтересованы в следующем году. Один из них, разумеется, Ник де Врис. В нашем списке есть и Логан Сарджент, он является участником нашей молодёжной программы, и мы его полностью поддерживаем. Он хорошо справляется с задачей в Формуле-2, но он не единственный, кто есть в нашем списке», — приводит слова Йоста Капито Motorsport Week.

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