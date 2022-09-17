Логан Сарджент стал основным претендентом на место в «Уильямсе»

Американский гонщик Формулы-2 Логан Сарджент, вероятно, продолжит карьеру в Формуле-1 в составе команды «Уильямс», сообщает Autosport.



Как сообщает источник, в связи с тем, что Ник де Врис, судя по всему, продолжит карьеру в системе «Ред Булл» в составе «Альфа Таури», именно Сарджент стал основным кандидатом на место Николаса Латифи, который, в свою очередь, вероятно, покинет Формулу-1 по окончании сезона.



Главной проблемой для Сарджента может стать получение суперлицензии. В настоящее время Логан Сарджент занимает третью строчку в личном зачёте пилотов Формулы-2. В его активе 135 очков. Для того чтобы гарантированно получить суперлицензию, позволяющую выступать в «Королевских гонках», американцу необходимо завершить сезон не ниже пятого места. В случае если Сарджент закончит сезон шестым, он сможет добиться получения заветного квитка, приняв участие в тренировке на одном из оставшихся в нынешнем сезоне Гран-при Формулы-1. Финальная гонка Формулы-2 пройдёт в ноябре этого года в Абу-Даби (ОАЭ).