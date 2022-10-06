Эксперт рассказал, возникнут ли сложности у Квята из-за участия сразу в двух гонках NASCAR

Знаменитый американский журналист, специализирующийся на освещении серии NASCAR уже более 30 лет, Боб Покрасс рассказал о том, могут ли возникнуть сложности у россиянина Даниила Квята из-за совмещения выступлений сразу в двух гонках NASCAR за один уикенд.



«Для пилота нет сложности в том, чтобы выступить в обеих гонках, хотя оба этих заезда, вероятно, будут длиннее, чем то, к чему привык Квят в большинстве серий. Его команда в Xfinity — хороший коллектив. Его команда в NASCAR Cup работает на неполном расписании и продолжает искать свой путь. Что касается Квята и его будущего в NASCAR, пока рано говорить, сможет ли он преуспеть в этих чемпионатах», — сказал Боб Покрасс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Коловым.



Напомним, Квят в следующий уикенд, 8–9 октября, выступит на 31-м этапе NASCAR Cup Series, который пройдёт на ровале в Шарлотте, параллельно с участием в соревнованиях NASCAR Xfinity Series — втором дивизионе гонок сток-каров.

В Xfinity россиянин будет пилотировать «Тойоту» команды «Сэм Хант», а в Cup Series выступит вместе с коллективом «Хезеберг».