Окон рассчитывает на борьбу с «Мерседесами» в гонке Гран-при Японии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон подвёл итоги квалификации Гран-при Японии, в которой он показал пятый результат.



«Сильное выступление в квалификации в Японии подтверждает, что команда движется в правильном направлении. Новинки, которые мы привозим, правда работают. Пилотировать сегодня было просто приятно. Я получил массу удовольствия от квалификации, а место в топ-5 стало отличным результатом. Команда проделала отличную работу.



На старте я постараюсь сдержать Хэмилтона. В этом году мы уже боролись с «Мерседесами». с тех пор мы смогли улучшить машину, так что мы постараемся удержать соперников из «Мерседеса» позади. Это будет непросто сделать, но случиться может всякое», — приводит слова Эстебана Окона F1i.



Напомним, по итогам квалификации поул завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.