Риккардо высказался о причинах отставания от Норриса
Поделиться
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо назвал причины успеха его напарника Ландо Норриса в нынешнем сезоне.
«Если отвечать коротко, то выделю две вещи. Во-первых, я не буду преуменьшать заслуги Ландо — он хорош. Если буду отрицать, то значит, не умею проигрывать. Иногда я смотрю его онборды и думаю: «Окей, я вижу, что он делает, но сам так не могу».
Во-вторых, счастье в неведении. Я вовсе не имею в виду, что он не понимает ничего в болидах, но он пилотировал только эту машину. «Макларены» были разные, но за другую команду он не выступал и другую машину не пилотировал. Уверен, Норрис привык к каким-то элементам своего болида. Безусловно, Ландо — хорош, но и этот элемент тоже присутствует», — приводит слова Риккардо The Race.
Новость по темеРиккардо: я неидеален, и машина показала мои слабые места
Комментарии
- 16 октября 2022
-
11:06
-
10:58
-
09:51
-
09:15
-
01:00
-
00:03
- 15 октября 2022
-
23:58
-
23:00
-
21:55
-
21:51
-
20:56
-
20:21
-
19:51
-
19:01
-
18:48
-
18:41
-
17:45
-
17:40
-
16:58
-
15:55
-
14:54
-
14:38
-
14:31
-
14:23
-
13:37
-
12:43
-
12:36
-
12:03
-
11:13
-
10:58
-
10:40
-
10:36
-
10:00
-
00:59
-
00:55
Партнерский контент