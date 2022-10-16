Риккардо высказался о причинах отставания от Норриса

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо назвал причины успеха его напарника Ландо Норриса в нынешнем сезоне.



«Если отвечать коротко, то выделю две вещи. Во-первых, я не буду преуменьшать заслуги Ландо — он хорош. Если буду отрицать, то значит, не умею проигрывать. Иногда я смотрю его онборды и думаю: «Окей, я вижу, что он делает, но сам так не могу».



Во-вторых, счастье в неведении. Я вовсе не имею в виду, что он не понимает ничего в болидах, но он пилотировал только эту машину. «Макларены» были разные, но за другую команду он не выступал и другую машину не пилотировал. Уверен, Норрис привык к каким-то элементам своего болида. Безусловно, Ландо — хорош, но и этот элемент тоже присутствует», — приводит слова Риккардо The Race.

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