Риккардо: я неидеален, и машина показала мои слабые места

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признал неудачное выступление в нынешнем сезоне Формулы-1. Австралийский гонщик считает, что машина показала его слабые места, но он всё ещё готов продолжить работу над собой.

«Безусловно, понимаю, что я неидеален. У меня есть слабые места. И, к сожалению, машина в конечном счёте это показала. Я спокойно принял этот результат и по-прежнему могу работать над собой, чтобы улучшить какие-то свои навыки в стороне от гонок. Но потом вторая половина моего сознания уверенно подталкивает меня к мысли: «Дайте мне машину для победы, и я, чёрт возьми, выиграю!» — приводит слова Риккардо The Race.

В настоящий момент Риккардо с 29 очками занимает 12-е место в личном зачёте пилотов. В следующем сезоне он не будет участвовать в Формуле-1.

Новость по теме Менеджер Риккардо объяснил неудачное выступление австралийца в «Макларене»

Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена».