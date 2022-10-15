Риккардо: я неидеален, и машина показала мои слабые места

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо признал неудачное выступление в нынешнем сезоне Формулы-1. Австралийский гонщик считает, что машина показала его слабые места, но он всё ещё готов продолжить работу над собой.
«Безусловно, понимаю, что я неидеален. У меня есть слабые места. И, к сожалению, машина в конечном счёте это показала. Я спокойно принял этот результат и по-прежнему могу работать над собой, чтобы улучшить какие-то свои навыки в стороне от гонок. Но потом вторая половина моего сознания уверенно подталкивает меня к мысли: «Дайте мне машину для победы, и я, чёрт возьми, выиграю!» — приводит слова Риккардо The Race.
В настоящий момент Риккардо с 29 очками занимает 12-е место в личном зачёте пилотов. В следующем сезоне он не будет участвовать в Формуле-1.
Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Макларена».
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