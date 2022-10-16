Пилоты NASCAR чуть не подрались после столкновения в Лас-Вегасе. Видео

Пилоты американского первенства NASCAR Cup Series чуть не подрались после столкновения на 94-м круге гонки South Point 400 на овале в Лас-Вегасе. В инциденте поучаствовали действующий чемпион NASCAR Cup Series Кайл Ларсон и Бубба Уоллас из команды 23XI, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану.
Уоллас и Ларсон боролись за четвёртое место и синхронно опередили Кевина Харвика, но после манёвра машину Кайла снесло наружу, из-за чего Бубба оказался в стене. После контакта с отбойником Уоллас в отместку врезался в заднюю часть машины обидчика, отправив того в разворот по газону.
При этом в результате вторичного столкновения одна из неуправляемых машин зацепила участника плей-офф Кристофера Белла — его «Тойота» сильно повреждена в задней части.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR.
Покинув автомобиль, Уоллас отправился прямиком к Ларсону, начал на повышенных тонах выяснять отношения и толкнул соперника в стену. К гонщикам подоспели сотрудники экстренных служб, которым удалось разнять пару.
Не сообщается, будут ли применены к участникам инцидента какие-либо штрафные санкции. Для Уолласа и Ларсона заезд окончен, а Белл надеется вернуться на трассу после ремонта.
На момент написания заметки гонка South Point 400 продолжается.
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