Гонщик NASCAR оценил дебют в серии Даниила Квята

Американский гонщик Джош Билицки оценил дебют Даниила Квята в серии NASCAR. Россиянин на прошлой неделе принял участие в двух гонках.

«Никогда не думал, что буду ехать вровень с пилотом Формулы-1. Даниил, ты очень хорошо провёл этот уикенд», — написал Билицки в своих социальных сетях.

Напомним, в первой гонке Квят на этапе NASCAR Xfinity Series пришёл к финишу 15-м. У Даниила в ходе гонки возникла проблема с шиной, что вынудило его заезжать на лишний пит-стоп, а при заезде он превысил скорость и получил штраф в виде проезда по пит-лейну, проиграв лидеру круг.

Во второй гонке на неделе Квят на этапе NASCAR не сумел закончить дистанцию. Россиянин стартовал с 33-й позиции и на первых кругах, несмотря на нестабильный темп, удерживал её, но затем откатился на 34-ю строчку.

В конце 17-го круга Даниил неожиданно свернул в боксы, после чего выяснилось, что на машине вышел из строя двигатель, и Квят в итоге сошёл с дистанции.

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Квят показал свою подготовку к дебюту в NASCAR Xfinity: