Попов ответил, стоит ли Хэмилтону уходить из Формулы-1 после 2023 года

Известный российский комментатор Алексей Попов высказался о карьерных перспективах семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона после сезона-2023.

«Ещё один сезон без побед для Льюиса… А что ему ещё делать? Оставаться в команде только. Поскольку он явно понял, что не хочет уходить… Он себя попробовал и в музыке, и в моде, и, видимо, думал, что он плавно перетечёт туда.

Он купил долю в команде НФЛ, спродюсировал фильм о Формуле-1. Он пытается и деньги вкладывать куда-то, и заниматься чем-то, но он, видимо, понял, что без гонок ему грустно. Это не Росберг, который занимается чем угодно.

Джордж [Расселл] будет набирать и набирать, а Льюис всё-таки не молодеет. Но он держится в форме очень хорошей. А Алонсо показывает, что можно гоняться ещё много-много времени», – сказал Попов в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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