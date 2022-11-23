Хэмилтон возглавил пилотов Формулы-1 с самой высокой зарплатой в 2022 году

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон возглавил список гонщиков серии с самой высокой базовой зарплатой в минувшем сезоне, сообщает издание Forbes.

За прошедший чемпионат британец заработал более $ 50 млн, опередив двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 55,4 млн

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 40,3 млн

3. Фернандо Алонсо («Альпин») – $ 30,3 млн

4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – $ 15,1 млн

5. Даниэль Риккардо («Макларен») – $ 15,1 млн

6. Шарль Леклер («Феррари») – $ 12,2 млн

7. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 10,1 млн

8. Карлос Сайнс («Феррари») – $ 8,1 млн

9. Ландо Норрис («Макларен») – $ 5 млн

10. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 4,9 млн

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: