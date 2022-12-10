Никита Мазепин прокомментировал отказ от выступления на «Дакаре»

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин высказался на тему того, что всё-таки не примет участия в ралли-марафоне «Дакар»-2023. После победы на ралли-марафоне «Шёлковый путь» россиянин заявлял, что рассматривает возможность заявиться на «Дакар», однако в конечном счёте Мазепина не оказалось среди участников. При этом Никите пришлось бы выступать в качестве нейтрального атлета. Кроме того, его выступлению могло помешать нахождение под санкциями некоторых стран.



«Выступление на «Дакаре»? Слишком сложно. Многие российские спортсмены отказались от выступлений, и у меня тоже не получилось. Там очень много проблем, их просто нет смысла перечислять», — заявил Мазепин в интервью редактору отдела «Авто» Евгению Кустову.