Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Никита Мазепин прокомментировал отказ от выступления на «Дакаре»

Никита Мазепин прокомментировал отказ от выступления на «Дакаре»
Комментарии

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин высказался на тему того, что всё-таки не примет участия в ралли-марафоне «Дакар»-2023. После победы на ралли-марафоне «Шёлковый путь» россиянин заявлял, что рассматривает возможность заявиться на «Дакар», однако в конечном счёте Мазепина не оказалось среди участников. При этом Никите пришлось бы выступать в качестве нейтрального атлета. Кроме того, его выступлению могло помешать нахождение под санкциями некоторых стран.

«Выступление на «Дакаре»? Слишком сложно. Многие российские спортсмены отказались от выступлений, и у меня тоже не получилось. Там очень много проблем, их просто нет смысла перечислять», — заявил Мазепин в интервью редактору отдела «Авто» Евгению Кустову.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022