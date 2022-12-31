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Бачюска выиграл пролог «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, экипаж Кузьмича — 11-й

Бачюска выиграл пролог «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, экипаж Кузьмича — 11-й
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В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар»-2023.

В классе мотовездеходов лучшим оказался литовец Рокас Бачюска, вторым финишировал экипаж бразильца Кристиана Батишты. Замкнул тройку лучших испанец Жерар Фаррес Гуэль.

Экипаж Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича финишировал на 11-м месте.

Дакар-2023. Пролог. Мотовездеходы.

1. Рокас Бачюска (BPR).
2. Кристиан Батишта (BPR) +0,02.
3. Жерар Фаррес Гуэль (BPR) +0,07.
4. Михал Гочал (BPR) +0,08.
5. Эрик Гочал (BPR) +0,08.
6. Марек Гочал (BPR) +0,10.
7. Николас Кавильяссо (BPR) +0,11.
8. Гонсалес Фериоли (BPR) +0,11.
9. Сантьяго Наварро (BPR) +0,12.
10. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) +0,12.
11. Ясир Сейдан (BPR) +0,13.

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