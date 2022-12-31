Бачюска выиграл пролог «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, экипаж Кузьмича — 11-й

В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе мотовездеходов лучшим оказался литовец Рокас Бачюска, вторым финишировал экипаж бразильца Кристиана Батишты. Замкнул тройку лучших испанец Жерар Фаррес Гуэль.



Экипаж Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича финишировал на 11-м месте.



Дакар-2023. Пролог. Мотовездеходы.



1. Рокас Бачюска (BPR).

2. Кристиан Батишта (BPR) +0,02.

3. Жерар Фаррес Гуэль (BPR) +0,07.

4. Михал Гочал (BPR) +0,08.

5. Эрик Гочал (BPR) +0,08.

6. Марек Гочал (BPR) +0,10.

7. Николас Кавильяссо (BPR) +0,11.

8. Гонсалес Фериоли (BPR) +0,11.

9. Сантьяго Наварро (BPR) +0,12.

10. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) +0,12.

11. Ясир Сейдан (BPR) +0,13.