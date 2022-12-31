Экстрём выиграл пролог «Дакара»-2023 среди легковых машин, Лёб — второй, Кротов — 43-й

В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе легковых машин лучшим оказался шведский гонщик Маттиас Экстрём, представляющий «Ауди». Второе время показал француз Себастьен Лёб, который отстал от лидера всего на 0,01 секунды. Замкнул тройку лучших его соотечественник Стефан Петерансель из «Ауди».



Карлос Сайнс-старший, отец пилота Формулы-1 Карлоса Сайнса-младшего, выступающего за «Феррари», финишировал шестым. Российский гонщик Денис Кротов, выступающий под лицензией Кыргызстана, показал 43-й результат.



«Дакар»-2023. Пролог. Легковые.



1. Маттиас Экстрём («Ауди»).

2. Себастьен Лёб (BRX) +0,01.

3. Стефан Петерансель («Ауди») +0,11.

4. Нассер Аль-Аттия («Тойота») +0,12.

5. Герлен Шишери (BRX) +0,13.

6. Карлос Сайнс-старший («Ауди») +0,14.

7. Язид Аль-Раджи («Тойота») +0,16.

8. Якуб Пшигонски («Мини») 0,16.

9. Орландо Терранова (BRX) +0,20.

10. Хенк Латеган («Тойота») +0,21.

…

43. Денис Кротов («Мини») +01,32.