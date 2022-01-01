Бачюска выиграл 1-й этап «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, у экипажа Кузьмича — проблемы
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В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар» — 2023.
В классе мотовездеходов победу одержал литовец Рокас Бачюска, вторым финишировал поляк Эрик Гочал, на третьей строчке — испанец Пау Наварро.
Экипаж Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича столкнулись с техническими проблемами на этапе и до сих пор ещё не финишировали.
«Дакар»-2023. Этап 1. Мотовездеходы
1. Рокас Бачюска (BPR) — 4:00.38.
2. Эрик Гочал (BPR) +2.14.
3. Пау Наварро (BPR) +3.45.
4. Михал Гочал (BPR) +4.05.
5. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) +6.44.
6. Хуан Мигель Фидель Медеро (BPR) +7.52.
7. Гонсалес Фериоли (BPR) +9.32.
8. Марек Гочал (BPR) +12.03.
9. Бруно Конти де Оливейра (BPR) + 12.54.
10. Жерар Фаррес Гуэль (BPR) +15.06.
Новость по темеАндухар выиграл первый этап «Дакара»-2023 среди квадроциклов
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