Бачюска выиграл 1-й этап «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, у экипажа Кузьмича — проблемы

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар» — 2023.



В классе мотовездеходов победу одержал литовец Рокас Бачюска, вторым финишировал поляк Эрик Гочал, на третьей строчке — испанец Пау Наварро.

Экипаж Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича столкнулись с техническими проблемами на этапе и до сих пор ещё не финишировали.

«Дакар»-2023. Этап 1. Мотовездеходы

1. Рокас Бачюска (BPR) — 4:00.38.

2. Эрик Гочал (BPR) +2.14.

3. Пау Наварро (BPR) +3.45.

4. Михал Гочал (BPR) +4.05.

5. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) +6.44.

6. Хуан Мигель Фидель Медеро (BPR) +7.52.

7. Гонсалес Фериоли (BPR) +9.32.

8. Марек Гочал (BPR) +12.03.

9. Бруно Конти де Оливейра (BPR) + 12.54.

10. Жерар Фаррес Гуэль (BPR) +15.06.