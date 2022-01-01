Андухар выиграл первый этап «Дакара»-2023 среди квадроциклов

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар» — 2023.



В классе квадроциклов лучшим оказался аргентинец Мануэль Андухар, показавший время 4:10.34. На второй позиции — Александр Жиру из Франции, он отстал на 44 секунды. Третьим пришёл аргентинец Франциско Морено Флорес с отставанием в 10 минут и 49 секунд.

«Дакар-2022». Этап 1. Квадроциклы

1. Мануэль Андухар (Аргентина, «Ямаха») – 4:10.34.

2. Александр Жиру (Франция, «Ямаха») +0.44.

3. Франциско Морено Флорес (Аргентина, «Ямаха») +10.49.

4. Пабло Копетти (США, «Ямаха») +12.31.

5. Марсело Медейрос (Бразилия, «Ямаха») +13.31 (штраф 3 минуты).

6. Лаисвидас Кантиус (Литва, «Ямаха») +14.37.

7. Аксель Дютрье (Франция, «Ямаха») +17.06.

8. Камиль Вишневский (Польша, «Ямаха») +22.03.

9. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +24.15.

10. Абдулазиз Ахли (Объединённые Арабские Эмираты, «Ямаха») +25.24.