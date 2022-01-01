Литовский гонщик лишился победы на первом этапе «Дакара» в зачёте мотовездеходов

Литовский гонщик Рокас Бачюска был оштрафован на 15 минут и лишился победы на первом этапе «Дакара» в зачёте мотовездеходов. Вероятно, его оштрафовали за пропуск одной из контрольных точек.

Таким образом победа досталась поляку Эрику Гочалу со временем 4:02.44, на второй позиции — испанец Пау Наварро с отставанием в 1 минуту и 26 секунд, на третьей строчке — Михал Гочал с отставанием в 1 минуту и 51 секунду.

«Дакар»-2023. Этап 1. Мотовездеходы

1. Эрик Гочал (BPR) — 4:02.44.

2. Пау Наварро (BPR) +1.26.

3. Михал Гочал (BPR) +1.51.

4. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) +4.25.

5. Хуан Мигель Фидель Медеро (BPR) +5.22.

6. Гонсалес Фериоли (BPR) +7.15.

7. Марек Гочал (BPR) +9.46.

8. Бруно Конти де Оливейра (BPR) +10.34.

9. Жерар Фаррес Гуэль (BPR) +12.52.

10. Рокас Бачюска (BPR) +12.54.