Глава виртуальной команды Ферстаппена: боссы «24 часов Ле-Мана» выставили себя дураками

Руководитель команды Redline, за которую выступал Макс Ферстаппен на виртуальном чемпионате «24 часа Ле-Мана», Атце Керкхоф раскритиковал организаторов гонки.



Макс Ферстаппен лидировал в заезде, но вылетел из игры дважды из-за проблем с сервером, а потом заявил, что больше не будет участвовать в гонке.



«Он потерял связь одновременно с другим гонщиком, так что это вина сервера, а не компьютера Макса. Мы его больше здесь не увидим, потому что я не знаю, что должно произойти, чтобы Ферстаппен вернулся. Всё внимание к чемпионату было приковано, потому что он участвовал, а в результате организаторы выставили себя полнейшими дураками.



Мы трижды вылетели с лидирующих позиций из-за сервера. Это неуважение. Максу не нужны деньги, и он уделял много внимания помощи команде и продвижению гонки. Как двукратный чемпион мира в Формуле-1 он был готов к участию», — приводит слова Керкхофа RacingNews365.