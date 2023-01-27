Фредерик Вассёр высказался о самостоятельности в принятии решений в «Феррари»

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мыслями о своей самостоятельности в итальянской команде.



«Всегда есть начальник. Для меня это не новая ситуация. Теперь, когда я руковожу командой, у меня есть соответствующие полномочия и я буду выполнять их так, как захочу. У нас достаточно ежедневных бесед с Бенедетто Виньей (исполнительный директор «Феррари». – Прим. «Чемпионата») и Джоном Элканном (президент «Феррари». — Прим. «Чемпионата»), где мы можем обсудить ключевые моменты. Всё кристально ясно. Такой механизм работает идеально», — приводит слова Вассёра Autosport.



Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место.

Самые яркие Гран-при Сингапура Формулы-1: