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Фредерик Вассёр высказался о самостоятельности в принятии решений в «Феррари»

Фредерик Вассёр высказался о самостоятельности в принятии решений в «Феррари»
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Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился мыслями о своей самостоятельности в итальянской команде.

«Всегда есть начальник. Для меня это не новая ситуация. Теперь, когда я руковожу командой, у меня есть соответствующие полномочия и я буду выполнять их так, как захочу. У нас достаточно ежедневных бесед с Бенедетто Виньей (исполнительный директор «Феррари». – Прим. «Чемпионата») и Джоном Элканном (президент «Феррари». — Прим. «Чемпионата»), где мы можем обсудить ключевые моменты. Всё кристально ясно. Такой механизм работает идеально», — приводит слова Вассёра Autosport.

Напомним, в Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место.

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