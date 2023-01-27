Фредерик Вассёр: если хочешь выиграть чемпионат, нужно победить «Ред Булл»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что настроен бороться за победу в чемпионате с командой.
«Когда вы находитесь в топ-команде, у вас не может быть другой цели, кроме как победить. Нельзя начинать сезон и при этом говорить: «Мы хотим финишировать вторыми». Это будет свидетельствовать об отсутствии амбиций.
У нас есть всё, чтобы хорошо поработать, целью же является победа в чемпионате, а если хочешь выиграть чемпионат, нужно победить «Ред Булл». Я убеждён, что у нас есть всё для победы», — приводит слова Вассёра The Independent.
Напомним, в прошлом году пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. На его место пришёл Вассёр. В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
- 27 января 2023
-
11:19
-
11:17
-
11:06
-
10:18
-
09:58
-
00:54
- 26 января 2023
-
23:45
-
22:47
-
22:43
-
21:57
-
21:00
-
20:52
-
19:55
-
19:49
-
18:53
-
18:48
-
17:48
-
17:30
-
16:55
-
15:56
-
15:28
-
14:31
-
13:35
-
12:56
-
12:41
-
12:22
-
11:46
-
11:03
-
10:03
-
00:59
- 25 января 2023
-
23:49
-
23:44
-
23:02
-
22:53
-
21:59