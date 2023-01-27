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Фредерик Вассёр: если хочешь выиграть чемпионат, нужно победить «Ред Булл»

Фредерик Вассёр: если хочешь выиграть чемпионат, нужно победить «Ред Булл»
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что настроен бороться за победу в чемпионате с командой.

«Когда вы находитесь в топ-команде, у вас не может быть другой цели, кроме как победить. Нельзя начинать сезон и при этом говорить: «Мы хотим финишировать вторыми». Это будет свидетельствовать об отсутствии амбиций.

У нас есть всё, чтобы хорошо поработать, целью же является победа в чемпионате, а если хочешь выиграть чемпионат, нужно победить «Ред Булл». Я убеждён, что у нас есть всё для победы», — приводит слова Вассёра The Independent.

Напомним, в прошлом году пост руководителя «Феррари» покинул Маттиа Бинотто. На его место пришёл Вассёр. В Кубке конструкторов сезона-2022 «Феррари» заняла второе место.

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