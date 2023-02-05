Фото: Шварцман показал золотой шлем, в котором будет выступать в 2023 году

Российский пилот Роберт Шварцман, который, как уже ранее стало известно, будет выступать в чемпионате GT World Challenge Europe, показал свой новый шлем, оформленный в золотые цвета. Недавно россиянин присоединился к команде AF Corse, где сядет за руль «Феррари» 296 GT3.

«Красота в деталях», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Роберта Шварцмана

Фото: из личного архива Роберта Шварцмана

Напомним, в январе 2023 года Шварцман официально покинул ряды Академии «Феррари», но оставил за собой роль резервного пилота итальянской команды в Формуле-1.

Ранее «Феррари» опубликовала видео с тренировок Шварцмана в Маранелло (Италия), где он преодолел за две сессии 87 кругов (259 километров) на болиде SF21, являвшимся для команды боевым в 2021 году.

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