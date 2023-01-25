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«Феррари» рассказала, как Роберт Шварцман отработал тесты во Фьорано

«Феррари» рассказала, как Роберт Шварцман отработал тесты во Фьорано
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» подвела итоги тестов, которые прошли на базе в Маранелло. Российский пилот команды Роберт Шварцман вышел на трассу в десять утра.

Шварцман за рулём SF21 2021 года в общей сложности проехал 87 кругов – к обеду 35 кругов на дождевых шинах. Во второй половине дня – оставшиеся 52 круга. Суммарно российский пилот проехал 259 километров.

Майя Веуг, Аурелия Нобельс и Артур Леклер из Академии наблюдали за работой со стороны.

Ранее сообщалось, что Роберт Шварцман в новом сезоне будет выполнять роль тест-пилота «Феррари». Также не исключено, что Шварцман будет совмещать работу в «Феррари» с выступлениями в другой гоночной серии.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»

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