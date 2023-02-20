Лэнс Стролл пропустит предсезонные тесты из-за велосипедной аварии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» сообщила, что боевой пилот коллектива, канадец Лэнс Стролл, пропустит предсезонные тесты в Бахрейне из-за велосипедной аварии, произошедшей во время его тренировки в Испании.
Согласно заявлению команды, Стролл будет ежедневно проходить обследование, а о его самочувствии будут регулярно отчитываться. Напомним, первое Гран-при сезона-2023 пройдёт с 3 по 5 марта в Сахире (Бахрейн).
В минувшем сезоне Стролл занял 14 место, набрав 18 очков. Его новым напарником по команде в сезоне-2023 станет двукратный чемпион мира, испанский ветеран Фернандо Алонсо, перешедший из «Альпин».
Ранее в интервью Алонсо поделился впечатлениями от обкатки новой машины «Астон Мартин».
«Астон Мартин» показал первый выезд нового болида на трассу
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