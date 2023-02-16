Алонсо поделился впечатлениями от обкатки новой машины «Астон Мартин»

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от обкатки машины AMR23.



«Это был отличный день, мне понравилось пилотировать AMR23. Здорово было вернуться на трассу и почувствовать скорость болида Формулы-1 после долгой паузы. Сегодня мы сделали всё, что планировали для съёмочного дня, день прошёл хорошо. Сейчас нам нужно ждать тестов на следующей неделе, на которых мы сможем лучше узнать машину и понять нашу форму относительно соперников после зимнего перерыва.



У каждого пилота будет всего по полтора дня тестов, чтобы вернуть скорость и быть готовым к первому этапу сезона, так что время за рулём нужно использовать максимально», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт «Астон Мартин».