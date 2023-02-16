Алонсо поделился впечатлениями от обкатки новой машины «Астон Мартин»
Поделиться
Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от обкатки машины AMR23.
«Это был отличный день, мне понравилось пилотировать AMR23. Здорово было вернуться на трассу и почувствовать скорость болида Формулы-1 после долгой паузы. Сегодня мы сделали всё, что планировали для съёмочного дня, день прошёл хорошо. Сейчас нам нужно ждать тестов на следующей неделе, на которых мы сможем лучше узнать машину и понять нашу форму относительно соперников после зимнего перерыва.
У каждого пилота будет всего по полтора дня тестов, чтобы вернуть скорость и быть готовым к первому этапу сезона, так что время за рулём нужно использовать максимально», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт «Астон Мартин».
Комментарии
- 16 февраля 2023
-
00:54
-
00:41
-
00:38
- 15 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:17
-
22:55
-
21:25
-
20:46
-
20:38
-
19:40
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:22
-
17:48
-
17:18
-
17:11
-
16:55
-
16:39
-
16:16
-
15:33
-
14:36
-
14:30
-
14:26
-
13:29
-
13:25
-
13:09
-
12:51
-
12:46
-
12:29
-
11:41
-
11:38
-
10:49
-
10:32
Партнерский контент