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Алонсо поделился впечатлениями от обкатки новой машины «Астон Мартин»

Алонсо поделился впечатлениями от обкатки новой машины «Астон Мартин»
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от обкатки машины AMR23.

«Это был отличный день, мне понравилось пилотировать AMR23. Здорово было вернуться на трассу и почувствовать скорость болида Формулы-1 после долгой паузы. Сегодня мы сделали всё, что планировали для съёмочного дня, день прошёл хорошо. Сейчас нам нужно ждать тестов на следующей неделе, на которых мы сможем лучше узнать машину и понять нашу форму относительно соперников после зимнего перерыва.

У каждого пилота будет всего по полтора дня тестов, чтобы вернуть скорость и быть готовым к первому этапу сезона, так что время за рулём нужно использовать максимально», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт «Астон Мартин».

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