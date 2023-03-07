В «Астон Мартин» объяснили, почему не хотят сравнивать Феттеля и Алонсо

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Майк Крак дал комментарий по поводу того, почему в британском коллективе не хотят сравнивать четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля с Фернандо Алонсо.

«На самом деле очень сложно сравнивать Феттеля и Алонсо. Они являются очень быстрыми пилотами, становились чемпионами мира. Правда, один из них — испанец, а другой — немец.

У них абсолютно разные стили общения и способы взаимодействия с коллективом. По моему мнению, несправедливо говорить, кто из них лучше, а кто хуже. Оба — великие чемпионы», — приводит слова Крака RacingNews365.

Напомним, Себастьян Феттель завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Его место в «Астон Мартин» занял Фернандо Алонсо. Испанский гонщик, в свою очередь, на минувшем Гран-при Бахрейна стал третьим, уступив только лидерам из «Ред Булл», мексиканцу Серхио Пересу и голландцу Максу Ферстаппену.